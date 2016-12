06.12.16 - 15:44

Polizei sucht mögliche Uhrenbesitzer im Kreis Coesfeld

Einbrüche im Kreis Coesfeld machen Hausbewohnern oft lange zu schaffen. Lieb gewonnene Gegenstände wie zum Beispiel Schmuck fehlen plötzlich. Die Polizei gelingt es aber selten, die Täter zu schnappen. Jetzt ist es mal umgekehrt. Die Polizei hat Einbruchs-Beute gefunden - ihr fehlen aber die Besitzer. Genau, vier edle Damenuhren sind aufgetaucht. Sie lagen im Auto einer Einbruchsbande. Die Polizei stoppte das Auto Mitte November in München. Sie ist sich aber ziemlich sicher, dass die Täter vorher im Kreis Coesfeld aktiv waren. Denn ihr Auto wurde vorher nach einem Einbruch in Schapdetten gesichtet. Die Uhren stammten aber nicht von diesem Einbruch - die Polizei fragt deshalb: Wer vermisst die edlen Uhren? Es sind Nachbildungen der Marken Rover, Cartier und Fitron. Sie müssen bis Mitte November gestohlen worden sein - so lange war die Diebesbande mit dem Auto unterwegs.