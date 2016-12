06.12.16 - 18:39

Straßenbauarbeiten auf K 23 in Senden verzögern sich weiter

Seit Monaten fahren Autofahrer in Senden Umwege. Die Kreisstraße von Senden durch die Dorfbauerschaft Richtung Venne ist gesperrt. Die Brückenarbeiten des Kreises sollten ursprünglich im September fertig sein - dann Ende November. Doch noch immer kommen Autofahrer nicht durch. Radio-Kiepenkerl-Hörerin Ursula ärgert sich über längere Wege zur Gärtnerei und zum Metzger. Der Kreis sagte heute auf Radio-Kiepenkerl-Nachfrage - nur noch letzte Asphaltarbeiten stehen an. Doch aktuell sei es einfach zu kalt. Sobald es milder wird, soll es weitergehen - so dass die Straße noch in diesem Jahr wieder frei sein könnte.