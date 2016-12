06.12.16 - 12:36

Zahl der pflegebedürftigen Menschen im Kreis geht steil nach oben

Der Kreis Coesfeld wird älter - künftig leben immer mehr Menschen bei uns die auf fremde Hilfe angewiesen sind. Die Landesstatistiker haben dazu heute neue Zahlen rausgebracht. Sie zeigen: In knapp 25 Jahren ist jeder 20. Bewohner des Kreises Coesfeld pflegebedürftig. Aktuell sind es nur gut halb so viele Menschen. In der Studentenstadt Münster wird es nach heutigem Stand künftig deutlich weniger Pflegebedürftige geben als bei uns.