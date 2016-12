07.12.16 - 18:18

Ascheberger Gastronomen bringen Kalender heraus

Die Wildpferde in Dülmen, die Burg Vischering in Lüdinghausen oder das Schloss in Nordkirchen - das sind die großen Attraktionen im Kreis Coesfeld. Doch auch kleinere Orten wie Ascheberg wollen Besucher anlocken. Diese Idee steckt hinter dem neuen Kalender der Gastronomen. Ascheberg Marketing hat ihn heute vorgestellt. Die Ascheberger Restaurants und Kneipen haben ihre Veranstaltungen eingetragen. Ein Italienisches Büffet, eine Karnevalsparty - oder auch eine Lesung, bei der es ein Dreigängemenü gibt. Schaut man sich das Faltblatt mal an, entdeckt man, wie viel eigentlich in Ascheberg, Davensberg und Herbern geboten ist. Das gibt es jetzt erstmal für die ersten vier Monate des Jahres im Überblick. Zweieinhalb tausend der Kalender liegen in den beteiligten Gaststätten aus - im Februar zieht Ascheberg Marketing Bilanz wie das ganze angekommen ist und dann könnte es den Kalender dreimal im Jahr geben.



HIER finden Sie den Kalender.