07.12.16 - 16:59

Händler in Coesfeld fordern kostenloses Parken an Adventssamstagen

In Innenstädten und Ortskernen im Kreis Coesfeld ist es jetzt in der Adventszeit voller als sonst - vor allem an den Wochenenden. Die Coesfelder Geschäfsinhaber wollen Ihnen auf der Jagd nach Weihnachtsgeschenken entgegenkommen. Sie wünschen sich kostenloses Parken an den Adventssamstagen. Jetzt steht fest: Politiker sollen morgen in einer Woche im Hauptausschuss über die Pläne sprechen. Die Stadt schlägt allerdings vor, noch bis in Frühjahr mit einer Entscheidung zu warten. Dann gebe es zum Beispiel Zahlen darüber, wie viel Geld der Stadt durch kostenloses Parken entgeht.