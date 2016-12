07.12.16 - 06:50

Kängurus im Bereich Havixbeck ausgebüchst und unterwegs

Heute Morgen sind mehrere Kängurus an der Gemeindegrenze zu Havixbeck bei Roxel auf der Flucht. Vier Tiere sind am Abend ausgebüxt. Bei der Polizei gingen gleich mehrere Anrufe ein. Eine erste Suche endete erfolglos. Auch der Besitzer der Tiere ist heute Morgen noch nicht gefunden. Fahren Sie vorsichtig – die Tiere könnten jetzt im Berufsverkehr plötzlich auf die Straße springen. Sehen sie die Kängurus, alarmieren Sie sofort die Polizei. Sie will – sobald es hell ist – ihre Känguru-Suche fortsetzen.