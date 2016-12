07.12.16 - 06:53

Polizei sucht mit Hubschrauber in Seppenrade nach Einbrechern

Heute Morgen fragen sich viele Menschen in Lüdinghausen, Seppenrade und Olfen – was war da am Abend los? Ein Hubschrauber war hier unterwegs – und das für längere Zeit, immer wieder waren die Geräusche zu hören. Es handelte sich um einen Polizeihubschrauber. Die Polizei war am Abend auf der Suche nach Einbrechern. Der Bewohner eines Hauses in Seppenrade hatte Geräusche gehört, nachgeschaut - und festgestellt, dass er ungebetenen Besuch hatte. Zwei Männer flüchteten. Der Seppenrader alarmierte sofort die Polizei. Da der Einbruch noch nicht lange her war, startete die Polizei eine größere Suchaktion. Elf Streifenwagen suchten Straßen, Waldstücke und Nebenstrecken ab. Ein Spürhund war unterwegs und eben der Hubschrauber. Die Aktion endete erfolgreich: Einen Einbrecher schnappte die Polizei. Der Komplize ist zwar noch auf der Flucht, die Polizei geht aber davon aus, ihn zügig einzukassieren. Die Polizei ermittelt also heute weiter – die Ergebnisse hören Sie hier bei Radio Kiepenkerl.