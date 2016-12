07.12.16 - 06:52

Schlägerei am Bahnhof in Coesfeld - Polizei fahndet nach Tätern

Die Polizei ermittelt heute die Hintergründe einer Schlägerei vor dem Bahnhof in Coesfeld. Eine Streiterei in einer Gruppe war mitten in der Nacht eskaliert – Fäuste flogen. Ein Rettungswagen brachte einen verletzten Mann ins Krankenhaus, ein anderer wurde leicht verletzt. Die Schläger sind flüchtig. Die Polizei will heute intensiv mit den Verletzten sprechen, um den Schlägern auf die Spur zu kommen.