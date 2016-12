07.12.16 - 12:40

Schlittschuhläufer in Olfen müssen noch abwarten...

Wann ist denn endlich Schlittschuh-Laufen auf der Alten Fahrt in Olfen möglich? Fragen zur Zeit viele Menschen bei der Stadt nach. Sie müssen noch Geduld mitbringen. Die Stadt wartet noch ab. Dauerhafte Minustemperaturen – auch tagsüber - sind nötig. Steht das an, flutet die Stadt die Fläche – der Frost tut sein übriges. Die Stadt ist sich sicher, dass sich die Geduld auszahlt – Schlittschuhläufer in Olfen kommen noch zum Zuge...