07.12.16 - 12:36

Stadt Dülmen setzt erste Bausteine im Konzept für Bulderner See um

Die Natur erleben - ohne sie durch zu viele Besucher zu zerstören. Das ist das große Ziel für den Bulderner See. Der Wirtschaftsausschuss der Stadt Dülmen hat jetzt erste Projekte für das kommende Jahr festgelegt. Es handelt sich dabei hauptsächlich um Naturschutzmaßnahmen - wie den Schilfbestand neu anpflanzen, Bäume zurückschneiden und den kleinen Biotop pflegen. Die Stadt hat dafür zwei Fördertöpfe gefunden – dafür bereitet sie jetzt die Anträge vor. Im kommenden Jahr sollen die Arbeiten starten. Dazu gibt die Stadt rund 27 tausend Euro dazu. Anschließend schaut sie von Jahr zu Jahr, welches Geld – wofür - möglich ist. Eine Arbeitsgruppe hatten in diesem Jahr bei mehreren Treffen einen Katalog erarbeitet, wie sich der Bulderner See als Erholungsgebiet sanft aufwerten lässt.