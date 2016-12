07.12.16 - 12:41

Trickbetrüger im Kreis geben sich am Telefon als Polizisten aus

Fallen Sie nicht auf angebliche Polizisten an Telefon rein – Telefon-Betrüger sind im Kreis Coesfeld mit einer neuen Masche unterwegs. Sie geben sich als Polizisten aus, um Vertrauen zu wecken mit dem Ziel Infos zu bekommen. Im gesamten Kreisgebiet haben die Trickbetrüger herumtelefoniert. Sie wollten Einzelheiten zu Wertgegenständen im Haus wissen. Mehreren Angerufenen kam das ganze am Abend komisch vor – sie wollten sich bei der Polizei vergewissern, wer da angerufen hat. Genau richtig gehandelt, sagt die ECHTE Polizei im Kreis. Geben Sie niemals Daten oder sonst etwas privates am Telefon preis. Das richtig fiese an der Masche der Trickbetrüger: Im Display des Telefons taucht die Nummer 110 auf. Ruft die ECHTE Polizei an, dann erscheint keine Telefonnummer im Display. Also: Bekommen Sie einen solchen dubiosen Anruf, nichts sagen, auflegen und die ECHTE Polizei informieren