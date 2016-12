08.12.16 - 12:48

Arbeiten für den neuen Dauerparkplatz in Coesfeld kommen langsam voran

Ein neuer Dauerparkplatz soll die nervige Parkplatzsuche in Coesfeld entzerren. Die Stadt baut ihn an der Rekener Straße. Die Fläche ist vorbereitet – und die Kanalarbeiten sind endlich beendet. Die Stadt hat heute vorgestellt, wie die nächsten Schritte aussehen. Viele Firmen starten jetzt in ihre Winter- und Weihnachtsferien – aber sofort im neuen Jahr, Mitte Januar beginnen die Parkplatzarbeiten. Die Arbeiter pflastern und asphaltieren sie – soweit sie kommen. Das geht nicht in einem Rutsch, denn die Zufahrt zum Parkplatz kommt genau dahin, wo jetzt noch eine Firmenhalle steht. Der Unternehmer wechselt auf ein Grundstück gleich daneben. Im Frühjahr zieht er um. Ja - dann startet die Stadt mit dem Abbruch der Halle. Die Rekener Straße nimmt sie sich auch noch vor. Die Straße bekommt eine neue Fahrbahn und einen neuen Gehweg. So sieht das aus – also es dauert noch, bis wir hier parken dürfen. Ist alles fertig, haben über 100 Autos Platz.