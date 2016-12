08.12.16 - 12:43

Darfelder müssen noch bis Ostern auf ihr schnelles Internet warten

Die Osterwicker bekommen in diesem Jahr ein Weihnachtsgeschenk, auf das sie schon lange warten: endlich schnelleres Internet. Techniker legen gerade die Hausanschlüsse, teilweise surfen Anwohner schon schneller im Netz. Jetzt steht allerdings fest: Für die Darfelder wird aus dem Weihnachtsgeschenk wohl eher ein Osterei. Immerhin: Entlang der Landstraße zwischen Osterwick und Darfeld schießen Arbeiter in diesen Tagen erste Leerrohre durchs Erdreich. Das Ganze geht ohne Bagger und aufbuddeln. Die Kästen, in denen sich die Glasfaser-Kabel bündeln, stehen schon: In Osterwick direkt an der Turn- und Lehrschwimmhalle, in Darfeld hinter der Grundschule an der Antoniusstraße. Im neuen Jahr will die zuständige Firma dann starten, die Häuser und Wohnungen in Darfeld anzuschließen.