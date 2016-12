08.12.16 - 06:52

"Füttern verboten"-Schilder machen keinen Sinn - Rattenproblem in Coesfeld

Es ist eigentlich ein idyllisches Bild: am Ufer eines Gewässers stehen und die Enten füttern. Genau das bringt Nachbarn den Schützenrings in Coesfeld zur Zeit mächtig auf die Palme! Brotreste, Nudeln und anderes Zeugs schwimmen im Wasser der Umflut - Ratten haben die gedeckte Tafel für sich entdeckt. Anwohner des Schützenring rümpfen die Nase - eine Nachbarin kann es einfach nicht fassen. Sie hat beispielsweise beobachtet, wie ein Paar ein ganzes Toastbrot verfüttert hat. So viel Brot könnten die Enten gar nicht fressen.

Die Stadt soll handeln. Schilder, auf denen "Füttern verboten" steht, soll es nicht geben - das bringe nichts. Das zeige die Situation im Stadtpark. Geplant ist, dass das Ordnungsamt häufiger mal an der Umflut nach dem Rechten sieht. Anwohner sollen sich sofort melden, sobald jemand übertrieben die Enten füttert. Eine direkte Ansprache helfe mehr als Schilder. Außerdem will das Abwasserwerk prüfen, ob es neue Rattenköder in der Kanalisation auslegt.

Anwohner beobachten die Umflut genau - und schauen, ob die Lösungen der Stadt etwas bringen.