08.12.16 - 06:50

Schärfere Regeln für Müllsünder in Dülmen geplant

Brotreste wie Bio-Abfall gehören eigentlich in die Tonnen mit dem braunen Deckel. Das klappt bei den meisten ganz gut. In Dülmen gibt es allerdings immer wieder einzelne Müllsünder. Die Stadt will deshalb heute im Bauausschuss schärfere Regeln auf den Weg bringen. Landet drei Mal innerhalb eines Jahres - zum Beispiel Restmüll in der gelben Tonne - kassiert die Müllabfuhr die gelbe Tonne ein und ersetzt sie durch eine zusätzliche Restmülltonne. Die Mehrkosten trägt der Müllsünder. Das passiert eigentlich schon. Ein Gericht hat allerdings entschieden, dass das nur geht, wenn die Regeln auch schwarz auf weiß in der entsprechenden Satzung stehen.