08.12.16 - 12:39

Über 700 Unterschriften für den Erhalt des Berkelquellteiches in Billerbeck

Billerbecker wollen den Berkelquellteich als Ausflugsort für sich und als Lebensraum für Tiere behalten. Dafür haben sich über 700 Menschen in den Unterschriftenlisten von Birgit Prawitz eingetragen. Die Billerbeckerin beendet jetzt ihre Aktion - heute in einer Woche sollen die Listen an die Stadt gehen. Das soll ein deutliches Zeichen sein. Die Stadt soll sich Lösungen überlegen, damit das Wasser im Teich sauber bleibt. Im Sommer sorgt Gülle von den Feldern für Algen im Wasser - das sieht fies aus und stinkt. Deshalb hatte die Politik eigentlich entschieden, ihn leerlaufen zu lassen.