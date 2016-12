08.12.16 - 07:31

Zwei der vier ausgebüxten Kängurus bei Havixbeck eingefangen

Wo sind die Kängurus von Roxel? Das beschäftigt heute viele Menschen im Kreis Coesfeld auf dem Weg zur Arbeit und zur Schule. Zwei Hüpfer haben Polizei und Besitzer gerade eingefangen - sie erholen sich jetzt bei einem guten Frühstück im Stall. Zwei Kängurus sind allerdings noch unterwegs. Die Tiere waren am Dienstag Abend von einem Bauernhof in Roxel an der Gemeindegrenze nach Havixbeck ausgebüxt. Sehen Sie die Tiere, informieren Sie bitte Polizei oder Feuerwehr.