09.12.16 - 07:01

Diskussion über unterschiedliche Regelungen der Windeltonne im Kreis Coesfeld

Eltern im Kreis Coesfeld wissen – Windeln machen eine Müll-Tonne schnell. In Havixbeck zahlt die Gemeinde einen Zuschuss für eine Windeltonne. Das hat der Rat am Abend entschieden. Städte und Gemeinden im Kreis gehen unterschiedlich mit Windelmüll um. In Olfen zum Beispiel gibt es keine Windeltonne. Darüber ärgert sich RKK-Hörer Markus. Er ist froh, dass er die Windeln von seinem kleinen Sohn teilweise in der Mülltonne der Nachbarn mit entsorgen darf. Der Vater wünscht sich eine kreisweit einheitliche Regelung. Die Chancen dafür sind allerdings gering. Die Bedingungen in den einzelnen Orten sind sehr unterschiedlich. Die Gemeinde Nordkirchen bietet Familien zum Beispiel eine zweite günstigere Restmülltonne an. In Dülmen gibt es dagegen keine extra Windeltonne. Hier leert die Müllabfuhr die großen Restmülltonnen alle 14 Tage. Das reicht, sagt die Stadt. In Havixbeck will die Gemeinde nach einem Jahr will die Gemeinde Bilanz ziehen und dann schauen, wie es weitergeht.