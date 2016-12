09.12.16 - 17:59

Dülmener wegen Mordverdachts in Untersuchungshaft

Ein Dülmener sitzt seit heute in Untersuchungshaft. Die Staatsanwaltschaft verdächtigt ihn, seine Ehefrau getötet zu haben. Und das schon vor über sechs Jahren. Den Stein ins Rollen gebracht hatte ein Leichenfund in Hagen. Hier waren im Sommer vergangenen Jahres die sterblichen Überreste der Frau in einem Wald gefunden worden. Nur noch das Skelett war übrig. Danach befragten Ermittler nochmal intensiv die Verwandten der Frau. Der Verdacht gegen den Ehemann wurde stärker. Er hatte seine Frau damals als vermisst gemeldet. Ermittler gehen davon aus, dass die Frau ihn wegen einer Internetbekanntschaft aus Russland vermissen wollte.