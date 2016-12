09.12.16 - 08:33

Eklat im Zug in Lüdinghausen - Fahrgast greift Schaffner an

Ein Streit im Zug ist in Lüdinghausen eskaliert – ein Schaffner wurde dabei schwer verletzt. Die Polizei sucht drei Männer. Die Gruppe war im Zug auf der Strecke Enschede-Lüdinghausen-Dortmund unterwegs.

Bei einer Fahrschein-Kontrolle gab einer der drei Männer zu, kein Ticket zu haben. Am Bahnhof in Lüdinghausen sollte die Gruppe den Zug verlassen – die Männer wehrten sich. Einer sprühte dem Schaffner Pfefferspray ins Gesicht – ein anderer griff den Schaffner mit einer Glasflasche an. Er verletzte ihn am Kopf – der Schaffner kam schwer verletzt ins Krankenhaus. Die Männer flüchteten daraufhin. Die Polizei suchte nach ihnen – allerdings erfolglos. Sie ermittelt wegen gefährlicher Körperverletzung. Der Schaffner hat die Männer beschrieben.

1) ca. 18-21 Jahre alt, 165cm groß, schlank, kurze

schwarze Haare, nordafrikanisch

2) ca. 25 Jahre alt, 180cm groß,

schlank, kurze schwarze Haare, trug Brille, nordafrikanisch

Zum dritten Täter liegt keine Beschreibung vor