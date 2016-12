09.12.16 - 17:55

Fusionierte Volksbank in der Mitte des Kreises soll "Volksbank Nottuln" heißen

Die Volksbanken Nottuln und Lette-Darup-Rorup verschmelzen. Das ist beschlossene Sache. Jetzt steht fest. Der Name der drei Dörfer verschwindet aus dem Banknamen. Sie heißt künftig einfach Volksbank Nottuln. Die Banken haben den nötigen Vertrag für den Zusammenschluss unterschrieben. Trotzdem sollen die Ortsnamen an den Banken in Lette, Darup und Rorup zu finden sein - und am Telefon zu hören sein. Die Filialen sind künftig Niederrlassungen der Volksbank Nottuln. Die weiteren Gespräche seien auf einem guten Weg. Im März informieren die Banken die Vertreter der Mitglieder. Im Mai soll es dann endgültig grünes Licht für die Fusion geben.