09.12.16 - 16:47

Gasbohrprojekte im Münsterland auf der Kippe - Stadtwerke Hamm versagen Unterstützung

Das ist eine dicke Überraschung. Die Gasbohrprojekte im Kreis Coesfeld und im Münsterland stehen auf der Kippe. Die Stadtwerke Hamm haben heute angekündigt: Sie wollen kein weiteres Geld in Probebohrungen stecken. Die Probebohrung in der Herberner Bauerschaft Nordick im Sommer habe gezeigt: Es sei nicht wirtschaftlich - hier Gas aus dem Boden zu pumpen. An der geplanten zweiten Bohrung im Hammer Süden wollen sich die Stadtwerke deshalb nicht mehr beteiligen. Das ist ein herber Schlag für die Gesellschaft HammGas: Die Stadtwerke Hamm sind mit fast einem Drittel daran beteiligt. Ohne sie werden weitere Aktivitäten schwierig. HammGas will jetzt über die Folgen beraten. Der andere große Gesellschafter sehe die Sache anders. Aus Sicht von HammGas ist das Ergebnis der Probebohrung in Herbern noch gar nicht abschließend ausgewertet.