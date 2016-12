09.12.16 - 16:50

Größere Gesamtschule: Familien in Nordkirchen und Ascheberg bekommen Post

In Nordkirchen und Ascheberg bekommen hunderte Familien in den kommenden Tagen Post. Die Gemeinden haben zusammen einen Infozettel zusammengestellt. Es geht um das Aus für die Profilschule Ascheberg und die Zukunft des Schulstandortes. Die Nordkirchener Johann-Conrad-Schlaun Gesamtschule eröffnet an selber Stelle in Ascheberg eine Zweigstelle. Dadurch kann die Gesamtschule im kommenden Schuljahr soviele Kinder aufnehmen, wie nie zuvor. Fast 180 Plätze soll es geben, aufgeteilt auf Ascheberg und Nordkirchen. Gleichzeitig hat die Schule ein vorgezogenes Anmeldeverfahren beantragt. Eltern können ihre Kinder deutlich früher an der Johann-Conrad-Schlaun Gesamtschule anmelden, als an anderen Schulen.