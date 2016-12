09.12.16 - 12:30

Kinder und Jugendliche mit der Spraydose in Havixbeck

Die meisten Weihnachts-Krippen bestehen aus Holzfiguren. In Havixbeck entsteht vor der St. Dioysius-Kirche im Moment allerdings eine ganz andere - besondere Krippe. Kinder- und Jugendliche besprühen vorbereitete Wände mit Lackfarbe - bis Weihnachten soll die Graffiti-Krippe fertig sein. Heute Nachmittag zwischen 15 und 17 Uhr geht die Aktion in die nächste Runde. Rund 100 Kinder- und Jugendliche hatten beim ersten Termin mitgesprüht - heute hoffen die Organisatoren auf genauso viele. Die katholische Dionysius-Gemeinde hat die Aktion angestoßen. Sie will zeigen - Kirche ist offen und lässt Raum für eigene Ideen.