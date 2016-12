09.12.16 - 12:37

Mammutprojekt der Bahn auf der Baumbergebahn sorgt für Überraschung in Billerbeck und Havixbeck

Die Bahn plant im übernächsten Jahr umfangreiche Bauarbeiten in Mecklenbeck – das ist die Bahnstrecke Coesfeld-Billerbeck-Münster, die Baumbergebahn. Dafür will sie die Strecke teilweise für Monate sperren. Das wirkt sich erheblich auf den Bahnverkehr aus. Billerbeck und Havixbeck sind total überrascht von der Nachricht – die Bahn hat beide noch nicht über das Mammut-Projekt informiert. Beide wollen jetzt auf Einzelheiten warten. Am Montag setzt sich ja der Zweckverband für Schienen in Münster zusammen, um zu beraten. Dann hoffen Havixbeck und Billerbeck mehr zu erfahren. Schauen wir, was die Bahn vor hat. Sie krempelt den Bereich in Mecklenbeck um. Sie baut hier einen Tunnel, einen neuen Bahnhof ein neues Stellwerk. Das soll in einem Rutsch passieren – deshalb die lange Sperrung. Noch steht nicht fest, ob die Züge in Roxel enden – oder in Havixbeck. Dann steigen die Bahnreisenden in Busse nach Münster um