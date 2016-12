09.12.16 - 12:33

"Postfaktisch" heute im Kreis Coesfeld in aller Munde

Ein sperriges Wort ist heute Mittag Teil vieler Gespräche im Kreis Coesfeld. Es heißt "postfaktisch" und ist das Wort des Jahres 2016. Die Gesellschaft für Deutsche Sprache hat es heute bekannt gegeben. Es bedeutet grob gesagt: "Gefühle vor Fakten". Sprachforscher Nils Bahlo von der Uni Münster kann die Entscheidung nachvollziehen. Die Experten halten Ausschau nach bestimmten Wörtern, die das gesellschaftliche, politische und wirtschaftliche Leben umreissen. Postfaktisch passt, denn es ist in verschiedenen Kontexten verwendet worden. Auf Platz zwei landete der Brexit - also der Austritt Großbritanniens aus der EU. Auf Platz drei "Silvesternacht", als Anspielung auf die massenhaften Übergriffe in der vergangenen Kölner Silvesternacht.