10.12.16 - 07:51

Eltern wollen auf Lehrer der auslaufenden Profilschule Ascheberg zugehen

Die Schulpläne der Gemeinden Ascheberg und Nordkirchen werfen viele Fragen auf. Infozettel und Elternabende sollen in den kommenen Tagen Eltern über die Aussichten für ihre Kinder aufklären. Die Nordkirchener Gesamtschule soll in Ascheberg eine Zweigstelle aufmachen. Die bisherige Profilschule läuft gleichzeitig aus - sie nimmt keine neuen Fünftklässler mehr auf. Werner Bergerbusch ist Vorsitzender der Schulpflegschaft der Profilschule. Das schon beschlossene Aus für die Profilschule könnte zu einem Durchhänger bei den Lehrern führen, befürchtet er. Durch das Aus "ihrer" Schule seien sie möglicherweise nur noch mit halber Motivation bei der Sache, die Identifikation gehe verloren. Die Eltern wollen darum in den kommenden Wochen gezielt auf Lehrer zugehen und mit ihnen über ihre Sorgen sprechen.