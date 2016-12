10.12.16 - 07:56

Gasbohrgegner freuen sich über mögliches Aus für Bohrpläne

Es hat sich in Herbern mittlerweile herumgesprochen. Das mögliche Aus für die Gasbohrpläne in Ihrer Nachbarschaft. Die Stadtwerke Hamm als wichtiger Projektpartner wollen keine weiteren Bohrungen unterstützen. Für die Gasbohrgegner um Jürgen Blümer ein Erfolg. Sie hatten jahrelang gegen das Projekt gekämpft - sind aber auch selbstkritisch. Es sei gut gewesen, nicht locker zu lassen in der Kritik - aber gleichzeitig ärgerlich, dass es den Gegnern nicht gelungen sei, das Projekt von Vornherein zu stoppen. So sei viel Geld in den Sand gesetzt worden. Die Gasbohr-Gegner rechnen damit, dass das Unternehmen HammGas bald komplett aufgibt. Sie wollen aber weiterarbeiten - um das Gasbohren auch politisch komplett zu unterbinden.