10.12.16 - 09:52

Glasfaser-Großstörung: Internet und Telefon für viele Menschen im Kreis Coesfeld weg

Es ist einfach ärgerlich - Menschen überall im Kreis Coesfeld - zum Beispiel in Senden, Ottmarsbocholt und Bösensell, aber auch in Merfeld - haben aktuell kein Internet - und können nicht telefonieren. Beim Anbieter Deutsche Glasfaser gibt es eine Großstörung. Und die ist für Geschäfte doppelt ärgerlich. Zum Beispiel im A bis Z Fachmarkt in Senden. Hier arbeitet heute Morgen Ludger Hecker. Hier konnten Kunden heute Morgen nicht mit ihrer Girokarte zahlen, weil das ja auch über Internet läuft. Die Mitarbeiter haben dann die Geräte einfach auf den Telekom-Anschluss umgestellt, der läuft noch bis Ende des Jahres weiter. Einen Grund für die Störung nennen die Anbieter noch nicht. Sie arbeiteten aber an einer Lösung.