10.12.16 - 09:51

Regionalbahnen auf Strecke Münster-Dülmen-Ruhrgebiet ab morgen bis Mönchengladbach

Foto: Deutsche Bahn/Wolfgang Klee

Auf der Bahnstrecke Münster - Dülmen - Ruhrgebiet ändert sich ab morgen was. Die Regionalbahnen enden nicht mehr wie bisher in Essen, sondern sie fahren weiter bis Mönchengladbach. An den Abfahrtzeiten im Kreis Coesfeld ändert sich so gut wie nichts. In Essen halten die Züge ab morgen immer mitten im Hauptbahnhof. Für Sie sind dadurch die Wege beim Umsteigen kürzer. Bleibt abzuwarten, wie pünktlich die Züge künftig sind. Denn sie fahren ja eine deutlich längere Strecke.