11.12.16 - 09:33

Nationaltorhüterin Clara Woltering aus Lette auf dem Weg ins EM-Halbfinale

Das war eine echt großartige Leistung: Die deutsche Handballnationalmannschaft rund um Torhüterin Clara Woltering aus Lette hat in der Europameisterschaftszwischenrunde das Team aus Serbien klar 26 zu 19 besiegt. Damit macht das Team einen Riesenschritt in Richtung Halbfinale. Spaß gemacht habe es, sagt die Letter Torhüterin. Am Montag geht es für sie und ihr Team gegen Spanien.