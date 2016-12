11.12.16 - 09:31

Spenden sammeln für Pony-Therapie in Darfeld

Es ist eine tolle Sache für jüngere Kinder. Auf einem Pony lernen sie, stark und selbstbewusst zu sein und Verantwortung zu übernehmen. Eltern in Darfeld wollen, dass es im Reit- und Fahrverein weiterhin Ponys für die Arbeit mit Kindergarten- und Schulkindern gibt. Die bisherigen Tiere sind alt geworden. Neue müssen her - dafür sind Spenden nötig und die sammeln Eltern heute auf dem Spekulatius-Markt. Trainerin Brigitte Schmittmann sagt: Die Kinder haben eine Menge vom Reitunterricht. Bewegung sei die beste Therapie.

5000 Euro sollen in den Topf. Das sei eine gute Basis um neue Ponys anzuschaffen. Sie bekommen für Ihre Spende auf dem Darfelder Spekulatiusmarkt heute unter anderem Gebäck und Hundeleckerlis.