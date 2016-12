11.12.16 - 09:36

Einbruchsserie in der Gemeinde Nottuln

Die Polizei ermittelt heute morgen in einigen Häusern der Gemeinde Nottuln. Hier kam es an diesem Wochenende zu einer Einbruchsserie. Vor allem in Darup im Bereich Nieresch/Billerbecker Straße und in Appelhülsen an der Kirche und im Bereich Buchenweg waren Einbrecher am Werk. Seit Freitagnachmittag kommen bei der Polizei aus diesen Orten immer wieder neue Einbruchsanzeigen rein. Und mittlerweile ist sich die Polizei ziemlich sicher, dass es sich um Serientäter handelt. In fast allen Fällen hebelten die Einbrecher Terrassentüren auf, die Spuren an den Türen sind sich ähnlich. Wegen der vielen Einbrüche waren am Abend Polizisten mit Spürhunden in Darup und Appelhülsen unterwegs, um weitere Einbrüche zu verhindern. Erste Verdächtige, die die Polizei in der Appelhülsener Erlenstraße schnappte, mussten sie schließlich wieder laufen lassen. Auch in Billerbeck und Havixbeck kam es an diesem Wochenende zu einigen Einbrüchen. Die Polizei klärt jetzt, ob auch diese Fälle mit denen aus der Gemeinde Nottuln zusammenhängen.