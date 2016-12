11.12.16 - 09:37

Polizei findet Leiche in Lüdinghauser Stever

Vor gut zwei Stunden machte die Polizei in Lüdinghausen einen grausigen Fund. In der Stever trieb heute Morgen eine Leiche. Spaziergänger hatten im Morgengrauen schon etwas im Wasser treiben sehen und die Polizei gerufen. Vorhin hat die Feuerwehr dann einen leblosen Mann aus dem Wasser gezogen. Jetzt schauen sich Experten den Fundort und die Leiche noch einmal genauer an. Dass der Mann ins Wasser gestoßen wurde ist unwahrscheinlich, sagt die Polizei. Spuren von Gewalt oder Fremdeinwirkungen gäbe es nicht. Mittlerweile gäbe es auch schon erste Hinweise zur Identität des Mannes - die Polizei überprüft diese nochmal. Am Ufer fanden die Ermittler allerdings ein Fahrrad. Ob es das Rad des Opfers ist, soll die Befragung der Angehörigen ans Licht bringen.