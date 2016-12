11.12.16 - 09:32

Preußen-Siegesserie reißt gegen Paderborn

Die Siegesserie von Fußball Drittligist Preußen Münster ist gerissen. Die Preußen verloren ihr Heimspiel gegen den SC Paderborn mit 0 zu 1. Die Niederlage ist ärgerlich, sagt Preußen Spieler Sinan Tekerci. Am kommenden Samstag steht für die Preußen die letzte Partie des Jahres auf dem Programm. Dann spielen sie auswärts in Regensburg. In der Tabelle stehen die Preußen kurz vor den Abstiegsrängen auf Tabellenplatz 15.