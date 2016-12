12.12.16 - 16:51

+++AKTUELl+++ Lastwagen-Unfall auf der B 474 zwischen Seppenrade und Dülmen

Eine der wichtigsten Verbindungsstrecken im Kreis Coesfeld – die B 474 zwischen Dülmen und Seppenrade ist jetzt teilweise gesperrt. Es dauert in Ihrem Feierabend länger – denn Sie fahren in einem Bogen um Seppenrade und die Ondruper Schule herum. Ein Lastwagen hat sich in dem Abschnitt überschlagen. Der Fahrer hatte wahnsinniges Glück – er kam unverletzt davon. Er sei einem Tier ausgewichen, sagte er der Polizei. Sie nimmt den Unfall auf. Ein Abschlepper ist gerade angekommen. Radio Kiepenkerl informiert Sie, sobald Sie wieder freie Fahrt haben.