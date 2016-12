12.12.16 - 13:13

Borkener Straße in Coesfeld nach Unfall wieder frei

Getränkekisten, haufenweise kaputte Flaschen und ein Meer von Glasscherben haben morgen die Borkener Straße in Coesfeld teilweise blockiert. Ein Getränke-Laster hatte einen Großteil seiner Ladung verloren. Die Polizei geht davon aus, dass die Ladung schlecht gesichert war und deshalb beim Abbiegen ins Rutschen geriet. Der LKW hatte rund 200 Getränkekisten geladen. Ein Großteil landete auf der Straße. Das hat ordentlich geklirrt. Der Bauhof rückte an. Zusammen mit dem Fahrer sammelten die Mitarbeiter erst die Kästen auf. Dann schoben sie mit einem Radlader kaputte Flaschen und Scherben zu einem großen Haufen zusammen. Anschließend kam der Besenwagen zum Einsatz. Während der Aufräumarbeiten kamen Autofahrer nur schleppend an der Unfallstelle vorbei. Dem Fahrer droht wegen der schlecht gesicherten Ladung ein Bußgeld. Verletzt wurde bei dem Unfall niemand.