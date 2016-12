12.12.16 - 16:40

Havixbeck und Billerbeck warten auf Einzelheiten zur Baumbergebahn-Baustelle

Foto: Deutsche Bahn/Wolfgang Klee

Da kommt etwas zu auf die Bahnreisenden auf der Strecke Coesfeld-Billerbeck-Münster im übernächsten Jahr. Die Fahrt hier dauert dann deutlich länger, denn die Strecke ist teilweise gesperrt. Billerbeck und Havixbeck befürchten, dass sich geplante Bauarbeiten der Bahn massiv auswirken. Sie hoffen heute auf Einzelheiten, denn bislang hat die Bahn sie über das Mammutprojekt nicht informiert. Der Zweckverband für Schienen in Münster setzt sich heute Nachmittag zusammen, um darüber zu beraten. Die Bahn will bei Mecklenbeck groß bauen – unter anderem einen Tunnel, einen Bahnhof und ein neues Stellwerk. Entweder enden die Züge in Havixbeck oder in Roxel – das muss die Bahn noch abklären.