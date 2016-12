12.12.16 - 16:48

Hotel- und Gaststättenverband für den Kreis zufrieden mit dem Urteil zur Hygiene-Ampel

Wenn wir auswärts essen, soll das eine saubere Angelegenheit sein. Da ist eine Ampel mit den Ergebnissen der Hygiene-Kontrollen praktisch. Grün heißt alles okay, rot heißt: Vieles liegt im Argen. Gibt es nicht - das Oberverwaltungsgericht in Münster hat heute geurteilt: Die Verbraucherzentrale darf die Ergebnisse der Kontrollen nicht weiter im Internet veröffentlichen. Für Thorsten Hellwig vom Hotel- und Gaststättenverband für den Kreis Coesfeld ein Erfolg. Denn das System sei überflüssig, denn die Ampel sei nicht transparent. Der Gast sehe nur die Farben und wisse nicht genau, was dahinter steckt. Eine solche Kontroll-Ampel verfolge schließlich andere Ziele, als nur den Hygiene-Stand festzustellen. Eigentlich sollte es das System landesweit geben - das hatte die Landesregierung beschlossen. Wie es jetzt - nach dem Urteil weitergeht steht noch nicht fest.