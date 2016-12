12.12.16 - 16:47

Polizei im Kreis erarbeitet Sicherheitskonzepte für Silvester

Weihnachten ist noch nicht über die Bühne - da planen die ersten schon ihre Silvesterfeier im Kreis Coesfeld. Der Begriff "Silvesternacht" sorgt für ein ungutes Gefühl - nach den massenhaften sexuellen Übergriffen in der Kölner Silvesternacht beim vergangenen Jahreswechsel. Heute hat die Kölner Polizei ihr Sicherheitskonzept vorgestellt. Die Polizei will auch bei uns für mehr Sicherheit sorgen. Deshalb verstärkt sie überall die Zahl ihrer Mitarbeiter. Mehr Polizisten in Uniform und in Streifenwagen sind im Kreis unterwegs - Mitarbeiter in Zivil unterstützen sie. Orte, wo Menschen auf öffentlichen Plätzen massenhaft feiern, gibt es bei uns nicht. Die Polizei versucht deshalb gleichmäßig im Kreis Streife zu fahren. Mehr los ist in Münster - die Polizei plant hier gerade noch, wie sie genau im Einsatz ist. Nach heutigem Stand wird es aber keine Verbotszonen für Feuerwerk geben - auch, wenn es auf dem Domplatz manchmal hoch her geht und Böller und Raketen kreuz und quer fliegen.

Dankeschön, Thilo. Übergriffe auf Frauen gab es bei uns im Kreis Coesfeld beim vergangenen Jahreswechsel nicht. Allerdings soll in Stadtlohn im Nachbarkreis Borken eine große Gruppe Männer Frauen belästigt haben.