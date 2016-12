12.12.16 - 06:41

Schwere Unfälle zwischen Vinnum und Olfen und bei Darfeld

Zwei Männer sind am Abend bei einem Verkehrsunfall zwischen Vinnum und Olfen lebensgefährlich verletzt worden. Ein Autofahrer kam aus einem Wirtschaftsweg und wollte den Vinnumer Landweg überqueren. Dabei übersah der Autofahrer den Wagen der beiden Männer. Sie wurden eingeklemmt. Ein Rettungshubschrauber war im Einsatz.

Fast zeitgleich kreiste am Abend ein Hubschrauber der Polizei über einer Unfallstelle zwischen Darfeld und Horstmar. Ein junger Autofahrer war hier von der Landstraße abgekommen, gegen einen Baum gefahren und in den Graben geschleudert. Er kam schwer verletzt ins Krankenhaus. Die Polizei hatte den Verdacht, dass noch jemand in dem Wagen saß und möglicherweise aus dem Auto geschleudert wurde. Sie schickten den Hubschrauber in die Luft, um den Bereich mit Wärmebildkameras abzusuchen. Danach war klar: niemand sonst saß im Wagen.