12.12.16 - 19:00

Über 3000 Besucher am zweiten Advent in Dülmen

Einem verkaufsoffenen Sonntag am zweiten Advent im Dülmen steht im kommenden Jahr nichts im Wege – denn die Händler haben es heute Nachmittag schwarz auf weiß: Besucher kommen wegen des Festes in die Innenstadt. Im Vergleich zu normalen Einkaufstagen haben Zähler am zweiten Advent vor gut einer Woche mit Weihnachtsmarkt, Eisbahn und neuer Rodelhütte die 10-fache Menge an Besuchern gezählt. In Zahlen: Zwischen 16 und 17 Uhr waren es weit über 3000 Menschen. Die Ergebnisse gehen jetzt an die Stadt Dülmen. Plant die Gewerkschaft Ver.di möglicherweise zu klagen, hat die Stadt ein eindeutiges Argument. Landesweit will die Gewerkschaft verkaufsoffene Sonntage auf den Prüfstand stellen. Zum Beispiel müsse ein Fest geplant sein - und das muss deutlich mehr Menschen anlocken als offene Geschäfte allein.