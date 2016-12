12.12.16 - 06:36

Vereine kritisieren Umbaupläne für das Freizeitbad düb in Dülmen

Im Freizeitbad Düb in Dülmen bröckeln die Fliesen, Duschen streiken und Toiletten sind abgesperrt. Die Pläne, das Bad zu sanieren und umzubauen, hätten deshalb eigentlich Jubel auslösen müssen. Stattdessen gibt es lautstarke Kritik von Vereinen, die das Bad nutzen. Heute Abend will die DÜB-Geschäftsleitung bei einem Treffen mit den Vereinen darüber reden. Große Sorgen macht einigen Vereinen, dass das Nichtschwimmerbecken künftig kleiner sein soll. Dann fehle Platz, um Kindern das Schwimmen beizubringen, kritisiert Astrid Bienhüls von den Wasserfreunden. Von dem Vorschlag, die Grotte für die Schwimmkurse mitzunutzen, hält sie nichts. Da gebe es Bereiche, in denen die Kinder gar nicht stehen könnten.

Die Deutsche Lebensrettungsgesellschaft hält die Lösung mit der Schwimmgrotte dagegen für machbar. Der stellvertretende Vorsitzende Burkhard Demes sagt, sie würden im Nichtschwimmerbereich anfangen mit der Wassergewöhnung und später ins tiefere Wasser wechseln.

Das DÜB will bei dem Treffen heute Abend auf alle Fragen und Sorgen eingehen. Auf RKK Nachfrage sagten die Gesundheitssportler von der BSG - sie seien skeptisch, dass sich noch etwas entscheidendes ändert. Eine Vorentscheidung über das Millionenprojekt fällt schon morgen im Hauptausschuss. Am Donnerstag entscheidet der Rat.