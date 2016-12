13.12.16 - 06:58

Alles sauber, aber trotzdem Alarm: Putzfeen in Coesfeld lösen Feuerwehreinsatz aus

Unglaublich was ein Hausputz auslösen kann. Die Bewohner eines Mehrfamilienhauses in der Bahnhofstraße in Coesfeld haben am Abend Alarm geschlagen. Es roch seltsam in ihrem Haus. Sie befürchteten, dass Gas ausgetreten sein könnte. Feuerwehr und Stadtwerke rückten aus. Ihre Messungen waren negativ - kein Gas in der Luft. Also ging die Ursachensuche weiter. Am Ende stellte sich heraus, dass es sich bei dem seltsamen Geruch um eine Mischung aus Essig- und Chlor-Reiniger handelte. Hausbewohner hatten durchgeputzt - und zwar so gründlich, dass sich der Putzmittelgeruch durchs ganze Haus verbreitete.