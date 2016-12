13.12.16 - 18:58

Bombe ohne Zünder in Coesfeld bei Kanalarbeiten aufgetaucht

Morgen gehen die Arbeiten am Kanal in Coesfeld an der Rekener Straße weiter. Ein Bombenfund zögerte sie heute hinaus. Arbeiter fanden am späten Vormittag einen 75 kilogramm schweren Blindgänger aus dem zweiten Weltkrieg. Experten des Kampfmittelräumdienstes rückten aus – und entwarnten schnell: Die Bombe war ohne Zünder. Mitarbeiter des Ordnungsamtes und die Polizei begleiteten den Einsatz. Es dauerte nicht lange – dann durften die Arbeiter am Kanal weitermachen.