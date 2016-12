13.12.16 - 13:06

Junger Mann zerlegt mit Motorsäge Parkbank in Lüdinghausen

Vandalen hinterlassen regelmäßig Schmiereien, eingeworfene Scheiben oder umgetretene Mülleimer. Das ist leider trauriger Alltag im Kreis Coesfeld. Alles andere als alltäglich ist aber dieser Fall in Lüdinghausen. Ein junger Mann hat sich hier mit einer Motorsäge an einer Parkbank ausgetobt. Am frühen Abend heult die Motorsäge in der Geschwister-Scholl-Straße in der Nähe des Spielplatzes auf. Ein 19-jähriger setzt die Säge an und durchschneidet die Sitzlehne der Parkbank. Zeugen trauen ihren Augen kaum. Sie rufen die Polizei. Der junge Mann flüchtet zunächst. Dank der Zeugen kennt die Polizei den Namen des Täters. Sie will ihn so schnell wie möglich befragen. Dann klärt sich hoffentlich auch der Grund für die Aktion mit der Motorsäge. Bislang weiß die Polizei nämlich noch nicht, was dahinter stecken könnte.