13.12.16 - 12:58

Möglicherweise Zwischenlösung für marode Fahrradhalle an Holtwicker Grundschule

Die Gemeinde Rosendahl ist einen Schritt weiter bei der Lösungssuche für die marode Fahrradhalle an der Nikolaus-Grundschule in Holtwick. Die über 50 Jahre alte Halle ist einsturzgefährdet und deshalb gesperrt. Jetzt will die Gemeinde prüfen, ob sich die Halle kurzfristig wieder nutzen lässt, wenn sie die Dachhaut entfernt. Das wäre allerdings nur eine Zwischenlösung. Langfristig sind zwei Varianten im Gespräch. An den Grundschulen in Osterwick und Darfeld gibt es keine Fahrradhallen. Denkbar wäre es dehalb auch an der Grundschule in Holtwick darauf zu verzichten. Die Gemeinde könnte die bisherige Halle durch unüberdachte Fahrradständer ersetzen. Eine größere Lösung wäre es die alte Halle abzureißen und durch eine neue zu ersetzen. Bis Februar rechnet die Gemeinde die Varianten durch. Dann entscheiden die Politiker. Im Moment parken die Schüler in Holtwick ihre Fahrräder auf dem Lehrerparkplatz . Die Lehrer weichen auf Parkplätze in Richtung Ostsiedlung aus. Das führt teilweise zu Durcheinander mit den Schulbussen und Eltern, die ihre Kinder bringen oder abholen.