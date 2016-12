13.12.16 - 17:39

Neuer Name für den "KIK"-Parkplatz in Dülmen

Gerade jetzt in der Vorweihnachtszeit ist die Parkplatzsuche in Städten und Gemeinden echt schwierig. Und mittlerweile ist eine Portion Glück nötig, um in Dülmen auf dem neuen Parkplatz an der Münsterstraße eine freie Lücke zu finden. Der Platz auf dem ehemaligen KIK-Gelände ist beliebt. Fast drei Monate gibt es ihn - heute will der Hauptausschuss dem Kind einen Namen geben. Die Grünen regen an, den Namen "Emmerick-Parkplatz an der Nonnengasse" zu vergeben - denn auf dem Grundstück stand einst das Kloster der berühmten Dülmener Nonne Anna Katharina Emmerick. Die Stadt schlägt dagegen schlicht "Nonnengasse" vor - denn dann fänden Autofahrer den Parkplatz gut per Navi. Dieser Idee wollen auch CDU und SPD zustimmen. Die Stadt hat auf dem Platz noch keine Autos gezählt. Dülmener nähmen ihn aber rund um die Uhr gut an. Händlersprecher Hugo Schulze Hobbeling sagt: Das werde auch so bleiben. Denn auf dem Overbergplatz entstehe ja eine Tiefgarage. Wer sich da unwohl fühle, steuere wohl auch künftig den Parkplatz an der Münsterstraße an.