13.12.16 - 17:40

Neues Pfarrheim in Appelhülsen in ein paar Wochen einzugsfertig

Erst dauert es gefühlt eine Ewigkeit, bis es auf Baustellen im Kreis Coesfeld vorangeht – und dann passiert alles Schlag auf Schlag. Das haben jetzt auch Appelhülsener an der Baustelle für das neue Pfarrheim zu spüren bekommen. Eigentlich sollte das neue Pfarrheim erst zu Ostern fertig sein – es geht aber alles schneller. Die Kirchengemeinde hat heute den Zeitplan vorgestellt: Die Küche ist gerade drin, in dieser Woche verlegen Handwerker das Parkett – und Mitte Januar ist alles fertig. Gemeindemitglieder richten alles ein und sobald der Neubau eingeweiht ist, ziehen die Kirchengruppen ein. Sie treffen sich während der Bauarbeiten unter anderem in der Grundschule und im Frenkingshof. Ein neues Pfarrheim musste her, weil das alte zu baufällig war.