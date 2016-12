13.12.16 - 17:42

Sirenen-Probealarm in Dülmen am Samstag Mittag!

Neue Sirenen alarmieren Sie künftig im Kreis Coesfeld bei Gefahrenlagen – das NRW-Innenministerium hat Fördergeld lockergemacht, um die Menschen flächendeckend zu warnen. Heute steht fest: Am Samstag gibt es Probealarm in Dülmen. Die Stadt testet drei neu installierte, digitale Sirenen. Die neuen Anlagen stehen auf dem Dach der Kardinal von Galen-Hauptschule, der Augustinusschule und des Clemens Brentano-Gymnasiums. Die schrillenden Sirenen hören Sie künftig zum Beispiel bei Katastrophen, verheerenden Unwettern oder großen Bränden. Das Innenministerium plant weiteres Fördergeld für weitere Sirenen-Standorte zu geben. In Dülmen wären das die Dernekämper Grundschule und die Mauritius-Schule in Hausdülmen. Also! Am Samstag gibt es erst einmal Probealarm in der Innenstadt. Ohren zuhalten...